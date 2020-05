O que têm em comum Miguel Reale Júnior, o ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso que redigiu o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, e Marina Silva, a ambientalista três vezes candidata à Presidência da República? Ambos disseram em entrevistas recentes ao DN que a deposição de Jair Bolsonaro se deveria fazer, não apenas por razões políticas, mas por causas médicas.

Não são os únicos: três organismos que representam o funcionalismo público, entre os quais a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, e um grupo de juristas, a Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, também já protocolaram junto do Ministério Público pedidos de "interdição" do presidente.