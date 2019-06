João Félix deve ser apresentado no Atlético a 7 de julho

Jorge Mendonça, ou Mendoza, como lhe chamam em Espanha, foi o primeiro português a jogar no Atlético de Madrid. Tinha 19 anos quando foi jogar para Espanha, no longínquo ano de 1957, precisamente a mesma idade com que João Félix vai tornar-se o 17.º futebolista português a representar o clube da capital espanhola.

Tal como o jovem formado no Benfica, Mendonça também era avançado e tornou-se uma das lendas do clube de Madrid, onde esteve nove épocas. "Não conheço bem o João Félix, só vi umas imagens, mas estou convencido de que o Atlético tem cérebros que percebem muito de futebol, e se vão pagar tanto é porque há algo de bom nele", atirou Jorge Mendonça em conversa telefónica com o DN.