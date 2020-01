Jovens marroquinos estão instalados no Centro de Acolhimento do Centro Português para os Refugiados.

A decisão ainda não foi divulgada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mas o DN confirmou junto de fonte que está a acompanhar o processo que o Gabinete de Asilo e Refugiados (GAR), que emite pareceres técnicos e fundamentados, considerou "inadmissível", dados os critérios legais em vigor, a concessão de asilo aos oito imigrantes marroquinos que desembarcaram em Monte Gordo em dezembro passado.

Apesar deste parecer negativo, a direção do SEF anunciou, em comunicado oficial, que vai apreciar o pedido de "proteção internacional" que também fizeram os 11 migrantes que desembarcaram em Olhão nesta terça-feira. "Ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado em outros casos de cidadãos estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, será registado o pedido de concessão do estatuto e providenciada documentação que comprova o período de análise do mesmo. Essa documentação permite que, durante esse período, lhes possa ser garantida assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência", alega o SEF, apresentando os mesmos argumentos para o caso anterior e que o GAR refutou.