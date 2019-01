Recordes da Academia do Sporting: o mais veloz, o mais forte e o mais resistente

Carlos Bruno esteve na origem do Laboratório de Otimização do Rendimento (LOR) do Sporting na inauguração da Academia leonina, em Alcochete, em 2002. Assistiu às fugas de Ronaldo para o ginásio e ao crescimento físico e futebolístico de dezenas de jogadores. Mas os recordes são de alguns ilustres desconhecidos, como Gonçalo Costa, Gil Santos ou Welinton Matos. Cédric Soares foi o jogador que mais o impressionou.

Segundo o chefe do Laboratório leonino "é muito difícil" projetar o sucesso na formação. Nos iniciados e nos juvenis até há uns que não se dá nada por eles e acabam por ser atletas de excelência: "Já vi por aqui passarem jogadores portentosos fisicamente, com uma capacidade de trabalho extraordinária, resiliência, mas depois falta alguma capacidade no tratamento com a bola, falta inteligência tática, falta alguma capacidade psicológica e não dão jogadores."