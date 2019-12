Na véspera do início do novo milénio, o presidente russo Boris Ieltsin surpreendeu o mundo ao anunciar que ia sair do Kremlin, deixando no cargo o homem que poucos meses antes tinha nomeado primeiro-ministro: Vladimir Putin.

Nascido em Leninegrado (atual São Petersburgo) a 7 de outubro de 1952, Putin era um agente do KGB em Dresden, na Alemanha de Leste, quando o Muro de Berlim caiu, em 1989. De volta a casa, trabalhou para o presidente da câmara da sua cidade natal, Anatoly Sobchank, e quando este perdeu a reeleição mudou-se para Moscovo, acabando como assessor de Ieltsin. O presidente nomeou-o em 1998 como diretor do FSB, a agência de informação sucessora do KGB.