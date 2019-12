O que é que Portugal precisa de melhorar em 2020?

Viver em ilhas no céu, trabalhar pouco mais de seis horas por dia e folgar 288 dias por ano, computadores que decidem se desligam o cérebro dos humanos e o voltam a ligar... As previsões que o DN foi publicando ao longo dos anos roçaram a ficção científica. Mas também houve muitas que bateram certo. Outras ainda teremos de esperar para ver, como as férias na constelação Cassiopeia ou as galinhas com dentes. Esperemos pelo futuro.