A obtenção de "idoneidade formativa" por parte do Hospital das Forças Armadas (HFAR), junto das ordens dos Médicos, permitir-lhe-á ter vagas para a formação de médicos internos destinados ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). A informação consta do estudo da ex-ministra da Saúde Ana Jorge sobre o Sistema de Saúde Militar (SSM), concluído em junho e que os chefes militares continuam a desconhecer, mas serviu de base a um despacho recente do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho - e que, sem qualquer divulgação pública, está disponível na página digital do ministério, constatou o DN.