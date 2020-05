Khalifa Haftar, o homem que regressou à Líbia em 2011 para combater os islamistas num cenário pós-Kadhafi, e que tem tentado pela via da força militar tomar a capital, chamou a si a responsabilidade de liderar o país.

Num discurso televisivo, Haftar declarou na segunda-feira que o seu exército se orgulhava de ter sido "mandatado com a tarefa histórica" de liderar a Líbia. "Anunciamos a nossa aceitação da vontade e do mandato do povo e o fim do Acordo de Skhirat", referindo-se ao acordo mediado pelas Nações Unidas e assinado em 2015 em Marrocos que desembocou no governo de Trípoli e que deveria ser de unidade nacional (GNA na sigla inglesa).