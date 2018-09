Desde o início da campanha eleitoral no Brasil que as mulheres são um dos principais temas de debate: em primeiro lugar, porque os candidatos sabem que elas, afinal a maioria do eleitorado, serão decisivas; e depois porque o líder das sondagens, Jair Bolsonaro (PSL), vem sendo acusado de machismo ao longo da carreira política. As manifestações "Mulheres Unidas Contra Bolsonaro", que se verificarão hoje por todo o Brasil, no entanto, surgem sob o impacto de uma afirmação do seu candidato a vice-presidente. Disse o general Hamilton Mourão que "onde não há pai nem avô e há apenas mãe e avó gera-se uma fábrica de elementos desajustados que tendem a ingressar nessas narco-quadrilhas que afetam o país".

O comentário motivou reações tão acaloradas que levou Bolsonaro, da sua cama de hospital, onde recupera de facada sofrida em evento de campanha em Juiz de Fora, a determinar que Mourão falasse o mínimo possível em nome da candidatura. E a revista Veja a citar um levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) que mostra que dos mais de 72 milhões de famílias brasileiras, 42% são chefiadas por mulheres. O jornal El País Brasil lembrou que seis dos 11 titulares do Brasil no último Mundial de futebol cresceram sem figura paterna. Também Marcelo Rubens Paiva, escritor e colunista do jornal O Estado de S. Paulo , filho de Rubens Paiva, dado como desaparecido durante a ditadura militar, reagiu de imediato nas redes sociais: "Fui criado por mãe e avó porque a ditadura militar matou o meu pai e o meu avô morreu de desgosto dois anos depois."

Mourão ainda se defendeu, dizendo que Barack Obama, na corrida presidencial dos Estados Unidos de 2008, afirmara o mesmo mas a controvérsia levou a que mulheres, como Sol Araújo, designer de 49 anos, se sentissem ainda com mais vontade de participar na manifestação e no movimento #elenao. "Sou mais uma dos 42% de mulheres que criam e sustentam os seus filhos sozinhas, o movimento #elenao é a luta de mulheres que não querem a sua condição feminina sendo tratada como piada, como objeto sexual, ou de forma inferior apenas por ser mulher", disse.

"O que disse o general Mourão tem base em estudos e Obama também o referiu mas como ele é da lista de Bolsonaro criam todo esse alvoroço", rebate, por sua vez, Thais Menegucci, personal trainer e eleitora do deputado de extrema-direita.

"Desde que conheci Bolsonaro", continua Thaís, de 37 anos, "deparei-me com acusações de machismo dele, tendo por base uma entrevista em que ele respondeu que empresários preferem contratar homens a mulheres porque elas engravidam e isso gera mais gastos para a empresa, ora ele falou na visão dos empresários, mas editaram esse vídeo e descontextualizaram para criar a fábula de que ele era machista".

"Essas mulheres do contra são a chamada 'massa de manobra' que acreditam em tudo o que a esquerda usa, nesse tema e noutros, como homofobia e racismo, eu não vou à manifestação porque não faço parte da massa de manobra, irei na pro-Bolsonaro [marcada para amanhã], assim como fui para a rua em 2015 lutar pelo impeachment e contra a corrupção e o comunismo."

Sandra, produtora rural, de 60 anos, também vai para a rua. Mas, como Thaís, apenas amanhã para defender o presidenciável do PSL. "Todos os eventos e comícios de Bolsonaro eu compareci, com muita honra, porque a esquerda é que é machista, corrupta e indisciplinada." "O Brasil precisa de homens que não sejam corruptos e fortes de carácter, as críticas que lhe fazem partem de ignorantes de esquerda, que ainda andam colocando palavras na boca dele, ele é correto, sincero, verdadeiro, religioso, respeitador da família, tem valores e princípios, enfim, tem atitude de presidente, tenho muito orgulho em votar nele."

Para Priscilla Rabello, que vive entre Portugal e Fortaleza e que estará certamente na manifestação contra o candidato do PSL, "há três tipos de eleitores do Bolsonaro: os raivosos descerebrados, os anti-PT e os ingénuos que acreditam que ele é a mão de ferro que pode endireitar o Brasil". "Os dois últimos tipos", analisa a doula, de 39 anos, formam a maioria do eleitorado dele e, em comum, têm a perigosa ingenuidade de pensar que pior do que está, o Brasil não fica, e, desiludidos com a política e com os políticos, estão dispostos a fazer uma aposta de risco".

Completa com uma pergunta: "Quem é Bolsonaro?" E uma resposta: "Uma nulidade: não tem projetos concretos, não tem plano de governo, votou pela reforma laboral, má para o país, e promete aumentar impostos para quem ganha menos e reduzir para quem ganha mais, é tudo tão mau que é até difícil de acreditar que, de facto, exista quem vote nele e é assustador ver gente rir das atrocidades que ele diz, em assuntos como direitos da mulher, direitos humanos, direitos de minorias em geral."

Mas as ideias do candidato coincidem com a de uma parcela da população, como Thais Menegucci, ou não liderasse ele as sondagens, à frente de Fernando Haddad, do PT. "Sou eleitora dele porque a maioria das ideias que ele defende condiz com as minhas, como cair fora da ONU, direitos humanos para as vítimas e não para os bandidos, dinheiro público usado para saúde, educação e segurança e não para artistas, que agora se unem em campanhas #elenao porque sabem que a farra vai acabar." "Eles nem dizem em quem votam, só o #elenao, porque querem a organização criminosa do PT de volta ao poder, apesar do rombo que causaram no país", acrescenta.

Para Sandra, bolsonarista como Thaís, o seu candidato é o escolhido de Deus e ponto final. "Em nome de Jesus, o nosso novo presidente será Bolsonaro, amén."

A designer Sol Araújo discorda em absoluto. "O movimento #elenao é uma resistência a uma cultura machista que não tem mais espaço hoje, queremos ter os nossos direitos respeitados, como indivíduos e provedoras dos seus lares, com salários iguais aos homens, somos mães de gays e não gays que não querem seus filhos discriminados e tratados à margem da sociedade por ter orientação sexual diferente, queremos que os crimes contra as mulheres sejam tratados como feminicídio sim, por nossa condição ser fisicamente mais frágil e vulnerável." Para ela, "o protesto de sábado tem como objetivo mostrar a organização e a voz dessas mulheres que não irão se calar nesse momento tão delicado do Brasil".

Priscilla Rabello concorda: "Felizmente, eu e milhões de brasileiros sabemos que com Bolsonaro o Brasil ficaria muito pior, razão por que vou às ruas... mas não apenas para protestar contra candidato ruim, é para defender a democracia, que está em risco real, só que as pessoas não veem isso, no meio de tantas fake news e de tanto discurso de raiva e de tanto antipetismo." "Serão essas pessoas que ele despreza, como eu, mulher e nordestina, que vão, no entanto, impedir o Donald Trump brasileiro de chegar à presidência", remata.

Por falar em Trump, até aí, as mulheres a favor e contra Bolsonaro estão em lados opostos: "Donald Trump? Sofreu os mesmos ataques nos EUA que o meu candidato aqui e qual é o resultado hoje? Elegeram-no e o país dele nunca esteve tão bem", diz Thais.

Clima de Fla-Flu

Com o clima tão extremado no Brasil - clima de Fla-Flu, como se diz no país, referindo-se à rivalidade futebolística entre Flamengo e Fluminense - rompem-se amizades a cada dia, geram-se até brigas de família nos almoços de fim de semana. "Quer conhecer alguém que não vai ao protesto de maneira nenhuma?", pergunta Sol Araújo, que estará na primeira linha da manifestação contra Bolsonaro. "Fale com a minha irmã..."

E, de facto, Angela Araújo, a irmã de Sol, confirmou que acha "inapropriado e deselegante essas manifestações". "Sou contra tudo isso, mas não quero falar nada além disso, vou limitar as minhas manifestações a votar no meu candidato no dia da eleição".

Thaís Menegucci, por sua vez, por ser aguerrida defensora de Bolsonaro, já perdeu a conta às amizades que foi perdendo. "Rompo amizades desde o impeachment mas hoje não brigo mais porque falar com a parede dá mais resultado."

Entretanto, no Rio de Janeiro, a organizadora do protesto Mulheres contra Bolsonaro Maria Tuca foi agredida por três homens, na noite de segunda-feira, incidente ainda sob investigação. Na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, dez mulheres que declararam intenção de se manifestar foram vítimas de ameaças e estão a ser acompanhadas pela polícia. Em Fortaleza, Ceará, a líder do movimento, Camila Silveira, relatou ataques nas redes sociais e contou que a maioria das manifestantes decidiu não levar os filhos por medo.