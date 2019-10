Não é preciso ser um adversário político para afirmar que Donald Trump tem um problema com a verdade. Está documentado. Desde 20 de janeiro de 2017, quando tomou posse, e até 14 de outubro, o The Washington Post contabilizou 13 435 afirmações falsas ou enganosas do presidente dos Estados Unidos.

A utilização da maior rede social foi de importância crucial na campanha eleitoral de 2016. Os candidatos Donald Trump e Hillary Clinton gastaram 81 milhões de dólares (73 milhões de euros) em publicidade no Facebook. O candidato dos republicanos levou a melhor com uma impiedosa campanha negativa em relação à ex-secretária de Estado, que só após três anos de investigação viu a justiça ilibá-la de qualquer crime no que respeita ao caso dos e-mails.