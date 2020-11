A biografia de Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro levou três décadas a ser escrita em definitivo, mesmo que entretanto algumas aproximações fossem feitas. Só em outubro de 2010 é que a primeira edição da obra (editora A Esfera dos Livros) desvendou o homem e o político em todos os pormenores, como o de ter sabido que a Revolução de Abril estava na rua durante o duche matinal.

O fim abrupto da vida de Sá Carneiro fez que um pouco mais de 600 páginas fossem suficientes para a contar. O autor, Miguel Pinheiro, não ficou frustrado por só poder escrever "metade" de uma biografia devido à morte antes do tempo do social-democrata: "Mesmo assim foram tantas páginas! Sá Carneiro viveu num período em que a vida acelerou muito: entre o 25 de Abril de 1974 e 4 de dezembro de 1980 passaram-se pouco mais de seis anos mas é incrível a quantidade de reviravoltas e tudo o que aconteceu. Parece que houve uma condensação do tempo e os acontecimentos decorreram a uma grande velocidade, daí que todas as mudanças fizessem que tivesse várias vidas: uma primeira, pacata e expectável como advogado no Porto; de repente, entra na política ainda no Estado Novo ao candidatar-se à Assembleia Nacional e, a seguir à Revolução, entra noutra vida."