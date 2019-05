Antigo campeão do mundo de sub-20 Abel Silva é um dos 27 acusados pelo MP na investigação a uma alegada rede de manipulação de resultados no futebol.

Movimentos de apostas online fora do padrão normal para jogos da II Liga desencadearam a única investigação em Portugal que, até ao momento, colocou no banco dos réus jogadores, dirigentes e um empresário. No total, o Ministério Público acusou 27 pessoas dos crimes de associação criminosa em competição desportiva (punida com um a cinco anos de prisão agravada e um terço por envolver agentes desportivos), corrupção ativa e passiva em competição desportiva (um a cinco anos de prisão no primeiro caso e um a oito no segundo, podendo ser agravadas por envolver agentes desportivos) e apostas desportivas à cota de base territorial (mais conhecida como as apostas no Placard) fraudulentas.

Além dos portugueses, a investigação detetou a presença de quatro cidadãos da Malásia em vários momentos. Este quarteto faria parte de uma alegada rede que pagava a atletas para estes viciarem os resultados das suas equipas de acordo com as apostas feitas em sites internacionais. No entanto, o grupo de estrangeiros não foi acusado de práticas ilícitas.