Quando no dia 10 de julho de 2018 Cristiano Ronaldo foi confirmado oficialmente como jogador da Juventus, ninguém teve dúvidas em apontar que estávamos perante a transferência do ano. O então melhor jogador do mundo colocava um ponto final em nove temporadas ao serviço do Real Madrid e mudava-se para o crónico campeão italiano.

Para já, a experiência na Liga italiana não podia estar a correr melhor. Ronaldo já leva 13 golos marcados em 23 jogos pela Juventus (campeonato e Champions) e tem-se destacado também nas assistências. Mas muito dificilmente conseguirá bater o seu recorde pessoal de golos numa só época - em 2014-15 marcou 54 golos em 61 jogos.

Se compararmos a campanha da Juventus no ano passado sem Ronaldo, em período homólogo (18 primeiras jornadas da Liga italiana), é possível chegar à conclusão que a equipa soma mais pontos (50 contra 44), mas curiosamente marca menos golos: em 2017-18, por esta altura, tinha 45 remates certeiros contra os 36 atuais.

Se estabelecermos uma comparação do Real Madrid com e sem Ronaldo, aqui a diferença é mais acentuada: há um ano, após 16 jornadas, a equipa da capital espanhola tinha 34 pontos e 33 golos marcados; atualmente tem 29 e apenas 24 golos.

No clube de Turim, adeptos, dirigentes e até rivais foram unânimes ao considerar que com Ronaldo a conquista da Liga dos Campeões deixava ser um sonho para se tornar um objetivo. "Comprar um jogador como Ronaldo não é ponto adquirido que a Juventus conquiste a Champions. Mas deixa esse objetivo muito mais perto e pode ajudar o clube a vencer novamente o troféu", indicou Andrea Pirlo, uma das maiores figuras da história do clube italiano.

O próprio Ronaldo, nas várias entrevistas que foi dando nos últimos meses, não escondeu que esse é um objetivo. "Quero ganhar a Liga dos Campeões pela Juve", disse recentemente numa entrevista difundida pela DAZN, uma nova plataforma de streaming, acrescentando, contudo, que isso não poderia tornar-se uma "obsessão" para ele e para os colegas: "Um passo de cada vez. Depois veremos o que acontece, se é neste ano, no próximo ou no seguinte."

Para já, a fase de grupos da Champions foi ultrapassada sem dificuldades, com o primeiro lugar no grupo H, à frente do Manchester United. Nos oitavos-de-final da competição, o adversário será o Atlético Madrid, clube que Ronaldo bem conhece das várias batalhas travadas quando representava o Real Madrid.

A última Champions conquistada pela Juventus remonta ao ano de 1996, ainda Ronaldo alinhava nas camadas jovens do Nacional da Madeira, muito longe de imaginar a estrela que ia tornar-se. Na final desse ano, a equipa italiana bateu o Ajax no desempate por grandes penalidades, numa equipa que era treinada por Marcelo Lippi e que tinha jogadores como Sorín, Paulo Sousa, Antonio Conte. Deschamps, Vialli, Del Piero, Ravanelli, entre outros.

A conquista da Liga dos Campeões é o maior desafio que se coloca a Ronaldo no ano de 2019, pois a nível interno, e apesar de ainda estarmos a meio da época, a Juventus já vai bem lançada para mais um título de campeão, o que a suceder será o oitavo consecutivo.

Caso consiga mais este feito (a Liga dos Campeões pela Juventus), CR7 passa a somar seis Champions e por três clubes diferentes. Venceu em 2007-08 ao serviço do Manchester United e em 2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18 pelo Real Madrid. A concretizar-se, Cristiano Ronaldo iguala ainda o recorde que é detido pelo espanhol Francisco Gento, que nos anos de 1950 e 60 venceu seis troféus pelo Real Madrid.

Seleção e recordes individuais

O ano de 2019 pode ainda significar um título inédito para Ronaldo ao serviço da seleção nacional. O avançado foi dispensado da fase de grupos da Liga das Nações, mas estará presente na final four da prova que se realiza em junho, em Portugal. Nas meias-finais, Portugal vai defrontar a Suíça. Se passar, medirá forças na final com o vencedor do Inglaterra-Holanda. Depois do título de campeão europeu conquistado em 2016, CR7 pode juntar mais um título a nível de seleções ao seu palmarés.

Num ano que pode ainda trazer novidades relacionadas com a reabertura do caso da alegada violação de que o craque é acusado por Kathryn Mayorga, num hotel em Las Vegas, em 2009, Ronaldo tem ainda a possibilidade de bater vários recordes pessoais na Juventus. A começar pelo de melhor marcador de sempre da Serie A - a marca está atualmente nos 36 golos (Gino Rossetti, Torino 1928-29, e Gonzalo Higuaín, Nápoles, 2015-16). Para já, CR7 vai nos 12. Outro recorde possível de atingir é o de mais golos de um jogador da Juventus numa só época da Serie A, que pertence a Ferenc Hirzer (1925-26), com 35.