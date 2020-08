O objeto veio envolto num papel verde estampado com motivos infantis, talvez o desenho de um ursinho tocando tambor. E porque não? Era um presente de aniversário para uma criança que fazia 5 anos. O objeto era um livro. O garoto o desembrulhou, contemplou aquele volume vermelho, de capa dura, cheio de páginas impressas com palavras e outras com desenhos em cores e em preto e branco. Por coincidência, o menino tinha à mão ou no bolso um lápis de cor, também vermelho. Abriu o livro e, logo na primeira pagina, escreveu: "Ruy - 5".

A pessoa que lhe oferecera o livro, uma senhora, amiga de sua mãe, reprovou: