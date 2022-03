Rui Moreira, o democrata

Outubro de 2020.

O Chega organizou um encontro de militantes e para o efeito alugou uma sala num hotel de um grande grupo. Durante semanas, desde que o jantar-comício foi anunciado - e até à falsa ameaça de bomba que chegou a levar a polícia ao local na própria noite em que se realizava o evento, sem notícia de culpas apuradas pelos ataques - o dito hotel portuense foi arrasado. Sem vacilar, respondeu à chuva de críticas com a rejeição de atos de censura e de práticas discriminatórias.

Nada disso impediu um ataque concertado ao site dessa unidade hoteleira por um grupo identificado como Antifas, ação apoiada publicamente por muitos, que não concebem como uma empresa - recorde-se, privada - pode receber um partido que eles consideram indigno dos valores democráticos.

Por esses mesmos valores democráticos, o Chega tornou-se recentemente na terceira maior força política em Portugal. Esclareça-se: é o terceiro partido que reúne mais votos entre os portugueses. Nada que impeça uma ruidosa fatia de outros representantes civis e partidários de o achincalhar - e aos portugueses que nele votaram - a cada oportunidade. Ou o próprio primeiro-ministro de decidir que não receberia André Ventura, fechando com estrondo a porta ao diálogo democrático com quem decidiu que não é democrático, apesar de democraticamente eleito.

Março de 2022.

O PCP pede à Câmara Municipal do Porto apoio para realizar um concerto pela paz. Esse apoio público seria materializado pela disponibilização de um espaço dos cidadãos da Invicta, o Teatro Rivoli, para ser palco do evento promovido pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), associação anti-NATO, que conta com o apoio da CDU. Rui Moreira rejeitou.

Justificou o autarca, em resposta à estrutura política, que "o Município não pode aprovar esta iniciativa, promovida sob a égide de um partido político que tem vindo a branquear o hediondo ataque da Rússia". Uma decisão tomada num irrepreensível ato democrático: a moção foi votada e chumbada por 11 dos 13 membros do executivo municipal. E ainda que não precisasse, Rui Moreira ainda afirmou que é totalmente legítimo que queiram organizar o concerto "num outro espaço público ou privado", mas a Câmara "jamais o poderá patrocinar".

Não vale a pena sequer mencionar a resposta biliosa da vereadora comunista. O que merece atenção é isto: a democracia é o menos mau de todos os regimes de governação porque dá voz a todos, porque serve a todos de igual forma, porque é escrutinável e permite responsabilizar através do voto quem exerce o poder que os cidadãos confiam aos representantes. Quem assume um lugar fá-lo porque o povo lhe deu esse mandato e é em seu nome que deve governar, com o devido respeito pelos restantes eleitos, qualquer que seja o contexto. Governar contra quem está ao lado, contra quem esteve antes ou contra quem poderá roubar a cadeira é cuspir em cima dos eleitores, dos portugueses.

Muitos ainda acreditam que é legítimo, num regime democrático, escolher quem tem direito à democracia - uma perversão total do conceito, em que a esquerda é prodigiosa, demasiadas vezes usando-se da liberdade cuja universalidade verdadeiramente não defende para atingir os alvos que permitem a sobrevivência dos valores ocidentais. Rui Moreira não está entre eles. É um verdadeiro democrata.