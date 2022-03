O Baluarte do Livramento foi construído no século XVII, no reinado de D. João IV, para servir como uma defesa em caso de ataques à cidade.

As obras de expansão da linha vermelha do Metro de Lisboa, com fim previsto para 2025, vão ter em conta "as condições existentes e a versatilidade de evoluções futuras" da zona de Alcântara, onde está o Baluarte do Livramento, a última das estruturas de defesa da cidade criadas aquando das guerras da Restauração da Independência.

Após preocupações levantadas pelo historiador Valentino Viegas, num artigo de opinião publicado no DN a 6 de março, de que o Baluarte do Livramento pudesse correr riscos do ponto de vista estrutural, o Metro vem agora assegurar que a integridade do monumento está garantida.