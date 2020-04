Abril de 2000. Vladimir Putin, presidente interino graças à cedência de poder de Boris Ieltsin, mas que dias antes fora eleito chefe de Estado, viaja até Murmansk. Na cidade portuária situada no círculo polar Ártico Putin vestiu-se de marinheiro e assistiu ao lançamento de um míssil balístico a partir de um submarino nuclear; visitou um navio quebra-gelo; e reuniu-se com líderes locais e empresários. No final, disse que o país ia adotar uma estratégia de navegação e que o transporte marítimo no Ártico era o local para iniciar o plano. Meses depois deu-se a tragédia do submarino Kursk, no mar de Barents, não muito longe de Murmansk. Uma ferida no orgulho russo, ainda na ressaca da derrocada da União Soviética. Vinte anos depois, a mancha do acidente que matou os 118 marinheiros não desapareceu, porém o Kremlin pode dizer que os russos têm motivos para se regozijarem com a política para o Ártico.