Alguma razão para Portugal não ter um secretário-geral da NATO?

Faltará ambição a Portugal ou existe alguma regra secreta que explique porque é que um dos 12 países fundadores da NATO nunca forneceu em mais de sete décadas um secretário-geral à "mais bem-sucedida aliança militar da história", como cá dentro e lá fora tanto os políticos como os militares dos Estados membros (30 atualmente) gostam de proclamar e com total razão?

Esta minha velha dúvida ressurge a propósito da visita de Jans Stoltenberg a Portugal e às múltiplas declarações sobre o total "compromisso" do país com a organização liderada pelo antigo primeiro-ministro da Noruega. Com mandato até setembro de 2022, Stoltenberg é secretário-geral desde outubro de 2014 e foi o primeiro norueguês a ocupar o cargo. Apesar da pequena dimensão do país (população inferior à portuguesa), um norueguês à frente da NATO não causa estranheza se olharmos para o facto de vir de um dos Estados fundadores em 1949, nos primórdios da Guerra Fria, e de a Noruega durante décadas ter sido um dos dois membros a ter fronteira terrestre com a União Soviética, o outro sendo a Turquia (hoje, cinco países têm fronteira com a Rússia, que continua o grande rival). Stoltenberg também se destacou como governante pelo reforço do investimento militar, não confiando demasiado no fim da Guerra Fria, datável da queda do Muro de Berlim em 1989 segundo uns, da desagregação em 1991 da União Soviética, argumentam outros.

Estranho é a Holanda (várias vezes), a Bélgica e a Dinamarca já terem tido também secretários-gerais e Portugal não. Tal como a Noruega, e Portugal, o trio referido faz parte tanto do núcleo original da NATO como são países da fachada atlântica da Europa. Se referi alguma eventual regra secreta a propósito de Portugal, estava a ser irónico, mas existem, claro, regras não escritas, como o cargo ser para um europeu, o que exclui americanos e canadianos. Também se percebe a ausência histórica de um francês, dada a retirada da estrutura militar decidida pelo general De Gaulle e só décadas mais tarde revertida por Nicolas Sarkozy. Dos fundadores que, tal como Portugal, nunca tiveram secretário-geral, restam assim Islândia e Luxemburgo, países de diminuta população e também peso militar.

Países não fundadores, como a vizinha Espanha, tiveram já direito a secretário-geral, o que é bom sinal no que diz respeito à igualdade entre os membros, seja qual a data de compromisso, mas não deixa de reforçar a sensação de que Portugal, apesar do envolvimento das suas tropas em teatros tão longínquos como o Afeganistão no quadro da NATO, de alguma forma tem passado ao lado do cargo civil de topo da aliança.

Conhecendo o sucesso de portugueses na obtenção de outros altos cargos, como António Guterres nas Nações Unidas e em tempos Durão Barroso na Comissão Europeia, a falta de ambição nacional também parece fraca explicação. Pelo que o mistério, para já, permanecerá. Pelo menos, acrescento, então que à falta de um candidato seguro nacional a sucessor de Stoltenberg, que Portugal (quinto país em termos de apoio da opinião pública à aliança, diz estudo) se esforce para que os 72 anos de participação na NATO se reflitam em outros cargos relevantes na organização.