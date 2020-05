The New York Times

"Muito ativo na comunidade portuguesa. Peter S. Miguel Jr., 66 anos, Nashua, New Hampshire." No meio dos quase mil nomes que figuram na edição histórica de domingo do The New York Times, cuja primeira página é totalmente composta pela lista, sem imagens, está o do pai de Lisa Miguel. Filho de imigrantes da ilha Terceira, casado há quase 49 anos com outra açoriana, mas da Graciosa, morreu por complicações do covid-19 a 8 de maio de 2020.

"Fiquei muito feliz por saber que ele estava no The New York Times", disse Lisa, que descobriu que o pai fazia parte da lista por causa do contacto do DN. "Qualquer maneira de o podermos lembrar é sempre positiva. É óbvio que ainda é doloroso e há momentos em que não queremos pensar nisso, mas noutros momentos queremos e é bom ter mais esta lembrança", acrescentou.