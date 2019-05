Futre transferiu-se do FC Porto para o Atlético de Madrid no verão de 1987 e transformou-se numa lenda do clube.

A transferência de Felipe do FC Porto para o Atlético de Madrid, oficializada esta segunda-feira já muito perto da meia-noite num negócio que rende 20 milhões de euros à SAD dos dragões, vem reforçar uma tendência de há muitos anos que começou na década de 1980 com Paulo Futre: os colchoneros têm o mercado português como um dos alvos preferenciais na hora de fazer contratações. E Felipe pode não ser o único neste defeso, já que Herrera, em final de contrato com o FC Porto, deve seguir os mesmos passos. E também se fala no benfiquista João Félix.