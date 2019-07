Facebook não vai cumprir lei eleitoral portuguesa

O Parlamento português ainda não legislou sobre a influência das redes sociais na política, ao contrário de outros países europeus, como a Alemanha, a França ou a Espanha. Mas decidam o que decidirem os deputados, as regras podem não chegar a ser cumpridas. Esse é um dos mais surpreendentes resultados de uma visita dos responsáveis do Facebook a São Bento, na última semana.

Em várias reuniões com os partidos políticos e organizações públicas, o Facebook pretendia mostrar o seu "esforço de transparência" - sobretudo a organização, e publicitação, da biblioteca de anúncios políticos, bem como os critérios para classificar um anúncio desses. Mas a rede social foi logo confrontada com um problema concreto. Em Portugal os anúncios políticos pagos são proibidos a partir do dia em que são marcadas as eleições. Ou seja, quando Marcelo Rebelo de Sousa anunciar publicamente a data das próximas legislativas (com a antecedência mínima de 60 dias) ninguém pode comprar publicidade política em Portugal.