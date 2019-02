O PSD não descarta avançar com uma proposta na Assembleia da República para resolver o impasse em torno do tempo de serviço dos professores, seja uma apreciação parlamentar do decreto-lei que o governo está a preparar, seja uma iniciativa legislativa própria. No entanto, recusa comprometer-se com prazos, defendendo que "o problema está do lado do governo" e que há etapas ainda por concluir.

"É preciso que as negociações [com os sindicatos] cheguem ao fim. E depois disso o governo terá de enviar para promulgação um diploma que poderá ser exatamente igual ao anterior [que contemplava a devolução de dois anos, oito meses e dezoito dias] ou não", explicou ao DN Margarida Mano, vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata. A deputada lembrou ainda que, desde o anterior projeto de decreto-lei, enviado em dezembro a Marcelo Rebelo de Sousa - que o devolveu, já "houve coisas que mudaram", nomeadamente "na Madeira e nos Açores", que aprovaram a devolução da totalidade do tempo de serviço reclamado pelos docentes, "o que pode suscitar ou não questões de inconstitucionalidade".