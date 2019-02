Participei há umas semanas numa conversa a partir do tema "Cidade e Desobediência", que aconteceu depois do excelente espetáculo Válvula, de António Jorge Gonçalves e Flávio Almada no encantador pequeno teatro LU.CA - Teatro Luís de Camões, recentemente recuperado e inaugurado com uma estimulante programação para as crianças e jovens, sob a direção de Susana Menezes.