Revolta e tristeza sem fim. Já não bastava a pandemia, agora Setúbal fica sem o futebol

Setúbal acordou esta quinta-feira para mais um dia quente de verão, com o sol a convidar a um mergulho na bela praia da Figueirinha ou mesmo a um passeio na Arrábida, mas ao final da manhã apareceu, em turbilhão, a notícia que os adeptos do Vitória não queriam: o clube que a 20 de novembro festeja os 110 anos de existência vai jogar no terceiro escalão do futebol português, o chamado Campeonato de Portugal.

Rui Esteves, antigo jogador do V. Setúbal, nem queria acreditar quando soube. "Ia para a praia e voltei para trás. Vim logo aqui para o Bonfim", revelou ao DN quando abandonava o estádio, ainda incrédulo com o que está a acontecer ao clube. "Esta direção não acompanhou o profissionalismo dos jogadores, são uns amadores", disse, revoltado, deixando a garantia de que, "com a massa associativa que tem, o Vitória não vai acabar", antes de apontar de novo o dedo a quem gere o clube: "Eu estou disponível para ajudar, mas não é com estes passarinhos, estes senhores têm de sair daqui imediatamente."