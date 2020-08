António Costa recebe nesta sexta-feira delegações de BE, PAN e PEV. Depois, Duarte Cordeiro coordenará as negociações no Parlamento.

O primeiro-ministro recebe hoje delegações do Bloco de Esquerda, do PAN e do PEV, um encontro ao mais alto nível que precede as reuniões setoriais em que serão depois discutidas as medidas em concreto. Já a reunião com o PCP, que também estava marcada para esta sexta-feira, foi adiada a pedido dos comunistas. Questionado pelo DN, o gabinete de imprensa do partido afirmou que "a reunião vai realizar-se quando a agenda das duas partes o permitir".

Mas esta não vai ser uma negociação igual às dos últimos anos: o governo parte para estas conversações com um horizonte bastante mais amplo, à procura de um acordo que se estenda até 2023. "Estamos disponíveis para um entendimento que seja para a legislatura", diz o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, sublinhando que o executivo quer também discutir o plano de recuperação económica e o novo quadro financeiro plurianual, que se estende de 2021 a 2027. O objetivo vai, portanto, "bastante além do Orçamento para 2021": o governo procura um "entendimento alargado que envolva os vários orçamentos", o plano de resposta à crise e os fundos comunitários.