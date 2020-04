Remoção da estátua do marechal soviético Ivan Konev no dia 6 de abril, em Praga.

Alexander Litvinenko foi envenenado com polónio, em 2006. Sergei Skripal (e a filha) com novichok, em 2018. Ambos eram ex-espiões russos. O primeiro pagou com a vida depois de se ter tornado numa voz crítica de Vladimir Putin e do "estado mafioso" russo; o segundo fora condenado em Moscovo pela "alta traição" de ter sido agente duplo.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara de Praga, Zdenek Hrib, confirmou que está a receber proteção policial permanente de há semanas para cá na sequência de uma ameaça, mas nas declarações à rádio Ekho Moskvy não entrou em pormenores.