Ali está o desenho em que o presidente norte-americano, Donald Trump, parece ter um bigode "à Hitler". Lá estão os refugiados na Europa. E um sapato a esmagar um cravo e as lutas de Abril. Ao todo são 28 os cartoons assinados por André Carrilho e publicados no DN nos últimos dois anos que fazem parte da exposição Déjà Vu (que é o título da rubrica semanal no jornal).

Quatro painéis temáticos - sobre os 15 anos do 11 de setembro; a história do DN; e as previsões dos acontecimentos que iriam marcar 2017 e 2018 - são as obras maiores da exposição que ocupa um corredor do Andar Nobre da Assembleia da República - entre a sala do grupo parlamentar do CDS e a do Bloco de Esquerda, no mesmo corredor do bar dos deputados - e será inaugurada nesta quinta-feira, às 18.00.

© Orlando Almeida/Global Imagens

No texto de apresentação, Carrilho explica: "Os trabalhos aqui reunidos podem assim ser encarados como uma pausa para balanço, no turbilhão cada vez maior do que se convencionou chamar de 'atualidade.' Se o novo mundo globalizado pelas relações comerciais, as migrações, as derivas ideológicas, as alterações climáticas, o turismo, as redes sociais, os movimentos de consciência social e os ciclos noticiosos, parece cada vez menos sob o nosso controlo, pode-se mesmo assim argumentar que há sempre algo que já vimos antes. Se calhar os tempos sempre foram atribulados, mesmo que os momentos aqui retratados pareçam únicos. E talvez daqui a muito tempo quem olhar para estes desenhos ainda sinta o que fiz a fazê-los, uma leve sensação de déjà vu."

A exposição está integrada no programa das Jornadas Europeias do Património.

No próximo fim de semana, das 10.00 às 17.00, o Palácio de São Bento está aberto ao público e, além da exposição, haverá uma feira do livro, oficinas para famílias e outras atividades. Veja o programa completo AQUI. O programa encerra com um concerto da Big Band da Escola de Jazz do Barreiro na escadaria exterior, às 17.30 de domingo.

Exposição Déjà Vu

Andar Nobre do Palácio de São Bento, Lisboa

De 27 de setembro a 2 de novembro

Dias úteis 10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00 (com exceção dos momentos em que há sessão plenária, ou seja, 4ª e 5ª à tarde e 6ª de manhã)

Entrada gratuita