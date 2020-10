"Uma piada", "um absurdo", "não levei a sério". Quando Donald Trump venceu as eleições americanas a 8 de novembro de 2016 - e mesmo antes, quando apresentou a candidatura - quase ninguém estava preparado para aquilo que parecia ser um gigante golpe de ficção desferido sobre uma sociedade profundamente dividida. Numa altura em que não se assumia a possibilidade, o historiador Allan Lichtman, numa entrevista ao The Washington Post, surgiu como o vidente do panorama político que previu, com alguma distância temporal (em setembro), a vitória do candidato-provocação. Segundo o próprio conta em Trump: O Presidente Acidental, acharam que não estava bom da cabeça ao afirmar semelhante coisa... E a verdade é que foram favas contadas.

O documentário assinado por James Fletcher, que estreia em exclusivo nos canais TVCine na noite das eleições (22.00), faz uma retrospetiva das presidenciais protagonizadas por Trump, e menos por Hillary Clinton, para descodificar a surpresa que deixou, não só os Estados Unidos, mas também a comunidade internacional, com um nervoso miudinho. À boca das urnas, vale a pena olhar para trás e responder metodicamente à pergunta: como é que Trump chegou a presidente?