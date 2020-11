O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, deu nesta quinta-feira ordem para o avanço das forças militares federais contra Mekelle, capital do estado semiautónomo de Tigray (ou Tigré), três semanas depois de ter lançado uma operação contra os líderes regionais que acusa de planearem uma revolta e no fim das 72 horas que lhes deu para deporem as armas.

"A última porta de saída pacífica fechou-se por causa da arrogância dos líderes dissidentes", explicou Abiy, ao final do ultimato de 72 horas que foi rejeitado pelas autoridades regionais da Frente de Libertação do Povo de Tigray (TPLF, na sigla em inglês). O exército recebeu a ordem de "executar a última fase" da operação lançada em 4 de novembro, anunciou no Facebook.