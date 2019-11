Nem mais uma palavra pública sobre o diferendo com a deputada Joacine Katar Moreira. A direção executiva do Livre - grupo de contacto, como oficialmente se designa - responde agora com o silêncio aos ataques de que continua a ser alvo por parte de Joacine Katar Moreira (JKC)

A decisão foi tomada no domingo numa reunião da assembleia do partido - o seu órgão máximo entre congressos. Nessa mesma reunião - a que JKC parcialmente assistiu, embora sem participar na votação final - foi deliberado que o conselho de jurisdição do partido analisará o caso. E o caso é o facto de a deputada se ter abstido num voto sobre a Palestina apresentado pelo PCP - quando esse voto deveria ter sido, no entender do grupo de contacto, favorável, tendo em conta o histórico das posições do partido sobre o assunto.