Empresário, antigo assessor do Grupo Lena e amigo de infância de José Sócrates, é o arguido mais temido pelo Ministério Público: Carlos Santos Silva alega várias nulidades no processo.

A fase de instrução da Operação Marquês está perto do fim e Carlos Santos Silva, amigo de infância de José Sócrates, suspeito de ser o testa-de-ferro do antigo primeiro-ministro, é o arguido que se segue. O empresário começa a ser ouvido nesta quarta-feira, às 14.00, no Tribunal Central de Instrução Criminal - e Ivo Rosa marcou mais dois dias para o interrogatório, que se prolonga até 29 de novembro.

O Ministério Público (MP) irá estar na mira da defesa do empresário. Quando pediu a abertura de instrução, Paula Lourenço, a advogada do empresário, arrasou a investigação ao longo de um requerimento de mais de 251 páginas em que são classificados de "ilegais" os métodos usados pela equipa do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).