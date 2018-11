Existe uma maneira infalível de identificar políticos e comentadores que não leram o artigo 50.º do Tratado de Lisboa. O que os denuncia é a afirmação complacente e equivocada de que um Brexit sem acordo é impossível, pois não há maioria para isso na câmara dos comuns. A realidade é que uma campanha para desfazer o referendo de 2016 é praticamente impossível sem o apoio explícito do governo.

Quando os ministros do governo britânico se demitiram horas após a publicação do acordo de saída entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), é impossível que o tenham lido, muito menos digerido os seus pontos mais subtis. Muitos dos deputados que criticaram a muito mais curta declaração política também não o leram.

Se o tivessem feito, eles poderiam ter descoberto que este acordo não é realmente assim tão mau. Não pode haver acordo com a UE com base nos seis testes do Partido Trabalhista na oposição. Não se pode estar numa união aduaneira com controlo total da imigração. Nem poderia haver um acordo sem uma salvaguarda irlandesa.

O Reino Unido poderia ter escolhido diferentes relações pós-Brexit: uma união aduaneira completa ou o modelo norueguês, frequentemente mal compreendido, que garante o acesso ao mercado único juntamente com a pertença à Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA). Mas o Parlamento britânico decidiu-se por esta versão específica do Brexit quando concordou com a Lei (de Saída) da União Europeia, que revoga a Lei das Comunidades Europeias de 1972 e exige que o governo do Reino Unido assegure a continuação da cooperação norte-sul na ilha da Irlanda.

Uma boa maneira de analisar este acordo é olhar para ele do outro lado. Poderá ser uma surpresa descobrir que nem todos na UE estão felizes também. Esta é a opção "Canadá-mais", com a qual a UE disse a determinada altura que nunca concordaria: um acordo de livre comércio dentro de um acordo de associação mais amplo. Manterá o Reino Unido estreitamente alinhado com a UE, mas sem jurisdição dos tribunais europeus, e permite que o Reino Unido estabeleça uma política independente de imigração.

O acordo final de livre comércio não terá todos os benefícios de uma união aduaneira, mas também não virá com as mesmas obrigações. Era uma escolha que o Reino Unido tinha de fazer. O futuro acordo comercial manterá ainda as tarifas industriais em zero e reduzirá problemas administrativos nas fronteiras. Lembro-me de muitas previsões que diziam que a UE nunca ofereceria um acordo tão à medida.

A UE chegou mesmo a fazer concessões com a questão irlandesa quando concordou com uma salvaguarda para todo o Reino Unido. Do ponto de vista da UE, isso é potencialmente problemático. É um período durante o qual o Reino Unido já não será membro da UE, não contribuirá para o orçamento da UE e, no entanto, terá um comércio sem atrito no seio da união aduaneira. É o melhor tipo de solução provisória em que terá sol na eira e chuva no nabal. É uma ilusão pensar que a UE quererá manter o Reino Unido no purgatório da salvaguarda para sempre. Pelo contrário, é muito mais provável que um futuro governo britânico possa concluir que a salvaguarda é um lugar bastante confortável para se estar. Mais confortável do que o clima mais frio de um acordo de livre comércio.

Do ponto de vista dos apoiantes da permanência na UE, o tratado de saída mantém várias opções em aberto que, de outra forma, estariam fechadas em quatro meses. Uma é uma união aduaneira formal, ou então a adesão à Associação Europeia de Livre Comércio segundo o modelo da Noruega.

Mais importante ainda, estaria também em conformidade com o retorno à plena adesão à UE. Quem estiver realmente empenhado num segundo referendo, este é o certo - não um referendo para frustrar o Brexit, mas para voltar a aderir à UE. Um referendo pós-Brexit daria à campanha pró-UE a oportunidade única de fazer o que não conseguiu fazer da última vez: defender positivamente a adesão à UE, uma adesão baseada na identidade, na cidadania, nos direitos civis e no futuro dos nossos filhos, e não no passaporte único para os bancos. Se um segundo referendo for bem-sucedido, a UE pode até acelerar as conversações para a adesão, mas isso só seria possível se o Reino Unido não se desviasse do regime regulatório da UE.

Um Brexit sem acordo, por mais bem gerido que seja, vai matar essa opção por uma geração. Os adeptos radicais do Brexit agem de uma forma perfeitamente racional quando preferem que não haja acordo. Assim, não só saem como também fecham a porta. Se não houvesse acordo, as regras da UE deixariam de se aplicar no Reino Unido a partir das 23.00 de 29 de março de 2019. Haveria uma fronteira aduaneira rígida entre a França e a Inglaterra, as tarifas seriam coletadas, teria de haver também uma fronteira alfandegária entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Os sistemas regulatórios da UE e do Reino Unido divergiriam rapidamente. Um Brexit sem acordo constituiria uma separação real.

Quem discorde dessa versão radical do Brexit deve considerar cuidadosamente a sua estratégia. Continuaria a ser lógico discordar do Brexit, mas não rejeitar este acordo surpreendentemente robusto.

© The Financial Times Limited, 2018