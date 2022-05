Lisboa, que se quer livre

Duas semanas depois, a patetice do Livre, convicta e fervorosamente apoiada por PS e Bloco e permitida pelo PCP, borregou. Isto após o PCP, cuja abstenção viabilizou a ideia que o resto da esquerda aprovou, ter avançado com uma proposta no sentido do que, desde o início, pedia a coligação que governa Lisboa: que se estudasse os pressupostos e os efeitos, que se escutasse os lisboetas.

A hipótese de reduzir indiscriminadamente a velocidade dos carros na cidade e de bani-los da Avenida da Liberdade aos domingos e feriados será agora analisada, as pessoas serão ouvidas - incluindo lojistas, hoteleiros e artistas, que fizeram soar as campainhas, prevendo quedas brutais nas atividades comerciais, turísticas e culturais - e só depois dos estudos técnicos e financeiros eventualmente se avançará com uma medida que tenha pés e cabeça. Começar por fundações sólidas, em vez de tentar fazer a casa a partir do telhado com ideias cujo único potencial seria deixar verdes os lisboetas, piorando trânsito e poluição e causando sérios danos à economia da cidade.

O que se quer é, sobretudo, que a haver projeto ele seja sustentado em factos e dados concretos e que tenha efeito comprovado no ambiente, sem rebentar com os outros dois pilares essenciais à sua proteção: o económico e o social. Que tenha substância, portanto, em lugar de ser parido por impulso demagógico, desajustado da realidade - como o que levou o então autarca Fernando Medina a anunciar a transformação da Segunda Circular em selva amazónica, recorda-se?

A coisa caiu por agora, mas nos últimos 15 dias, as atenções da Câmara estiveram focadas numa teimosia da parede de esquerda que, indiferente e surda à vontade da maioria dos lisboetas, insiste em impor a agenda chumbada pelos cidadãos, que deram o seu voto de confiança ao programa de Moedas. Nas próximas semanas, os meios da autarquia poderão voltar a ficar condicionados, congelada a obra de adaptação da ciclovia da Almirante Reis para que não continue a estrangular quem nela tem de circular em veículo motorizado - carros de emergência incluídos -, porque o BE insiste que a solução deve ir a consulta pública. Apesar de a alternativa ter sido construída em conjunto com os próprios moradores. Logo em novembro, o Programa de Renda Acessível (que o PSD/CDS queria para habitantes da cidade) foi posto no lixo. Em janeiro, o orçamento de Lisboa foi da promessa de viabilização pelos vereadores socialistas ao chumbo em menos de 24 horas, acabando por passar com abstenção do mesmo grupo...

Mais preocupados em opor-se do que a ponderar propostas à luz do interesse dos cidadãos - à exceção do PCP, que vai medindo pulsos e não teme recuar se achar necessário -, a esquerda vai-se movendo de coligação negativa em coligação negativa em Lisboa, nem que seja à custa do desespero de quem vive, trabalha ou passeia por aqui. A cada teima, faz pingar os cofres da cidade, gasta tempo e recursos que podiam estar a ser usados para construir valor. Haverá quem veja nisso uma boa estratégia para impor a vontade dos derrotados, nem que seja à força de empurrar-nos para eleições prematuras (alguns deles farão prova de vida na caixa de comentários abaixo). Mas há cada vez mais Lisboa atenta a quem faz por ela - e contra ela.