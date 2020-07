Tudo começou com um intrépido caçador a caminhar lentamente, no meio de uma floresta. Evitando fazer ruídos comprometedores, virava-se para a assistência, solicitando a nossa cumplicidade: "Não façam barulho... Ando à caça de coelhos..." Até que aparecia mesmo uma toca de coelho. O caçador, de seu nome Elmer Fudd, especialista em transformar o som "r" em "w", colocava uma cenoura à entrada da toca. Mantendo a espingarda apontada, ia esconder-se à espera de que o pobre animal não resistisse ao apelo de tão sedutora iguaria... Evitando perturbar as almas mais sensíveis, digamos, para simplificar, que o coelho não só não morreu, como superou a situação com eficácia e elegância. O seu nome: Bugs Bunny.

Tudo isso aconteceu num filmezinho de desenhos animados, com oito minutos de duração, intitulado A Wild Hare (à letra: "Um coelho selvagem"), estreado há exatamente 80 anos - foi no dia 27 de julho de 1940.