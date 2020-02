O parlamento escocês aprovou na passada terça-feira um projeto de lei para disponibilizar produtos de higiene íntima feminina - como tampões ou pensos higiénicos - de forma gratuita a todas as mulheres. É o primeiro país do mundo a fazê-lo de forma sistemática, tentando assim acabar com o que é considerado como um fator de discriminação, normalizar a menstruação e combater a chamada "pobreza do período": o facto de muitas mulheres e meninas não terem dinheiro para suportar os custos destes produtos, com consequências no seu dia-a-dia, nomeadamente no que se refere à assiduidade escolar. A medida tem um custo estimado para o Estado de 28,9 milhões de euros.

A Escócia dá, assim, um último passo num caminho que já passou, em 2018, pela disponibilização gratuita destes produtos a mulheres carenciadas.