No meio da agitação que foi a preparação da época em Alvalade, Romain Salin chegou a ver anunciada nos jornais a sua dispensa, quando o Sporting anunciou a contratação do brasileiro Renan Ribeiro, o qual supostamente viria lutar pela titularidade com o italiano Viviano - outro reforço da época, mas este ainda da era Bruno de Carvalho (presidente)/Mihajlovic (treinador).

Agora, ao fim de três jornadas do campeonato, Salin é o improvável titular da baliza de um não menos improvável (atendendo às circunstâncias) líder da Liga portuguesa. E se o Sporting de José Peseiro está hoje no topo da tabela classificativa, com a companhia de Braga, Benfica e Feirense, muito o deve ao guarda-redes francês que, aos 34 anos, tem aqui a sua grande oportunidade de carreira.

A exibição de Salin no último sábado foi absolutamente decisiva para os leões terem conseguido sair com um ponto do campo do eterno rival, tendo negado o golo aos jogadores do Benfica em inúmeras ocasiões. O francês só não conseguiu parar mesmo o cabeceamento do prodigioso Félix, a quatro minutos dos 90', que fez desviar os focos para a estreia de sonho do jovem jogador do Benfica num dérbi. Mas nos 86 minutos anteriores, o primeiro grande jogo da época foi dominado por um nome. E esse foi o de Romain Salin.

Com defesas como esta, Salin foi o grande responsável pelo empate do Sporting na Luz © Gustavo Bom / Global Imagens

Contratado no verão de 2017 para o papel de suplente de Rui Patrício, Salin não seria o nome mais esperado no universo leonino para o momento da sucessão ao guarda-redes português. Mas as circunstâncias ofereceram-lhe a oportunidade da sua vida e, de provável dispensado, o veterano guardião com vasta rodagem na Liga portuguesa passou a dono da baliza leonina.

A oportunidade caiu-lhe nas mãos logo no arranque do campeonato. Com o brasileiro Renan Ribeiro ainda fora das opções, por estar em adaptação, Salin foi chamado por José Peseiro para o jogo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos. O francês estava destinado ao banco de suplentes, com a titularidade reservada para o reforço Viviano. Mas uma lesão do italiano durante o aquecimento abriu o palco para o guarda-redes que chegou a Portugal em 2010 , então pela mão do compatriota Victor Zvunka, um treinador francês que começou a época na já extinta Naval 1.º de Maio.

Treinador francês trouxe-o para a Naval

Zvunka duraria apenas meia dúzia de jogos na equipa da Figueira da Foz (e no futebol português). Mas Salin, esse, vingou rapidamente. Manteve a titularidade na baliza da Naval durante toda essa época 2010/11, com todos os treinadores (e foram quatro, de Zvunka a Mozer, com Fernando Mira e Rogério Gonçalves pelo meio), e no final, apesar da descida dos figueirenses, os seus reflexos entre os postes tinham já chamado a atenção de vários outros clubes. Entre os quais o Marítimo, para onde se mudou.

Na Madeira, Salin viveu cinco épocas em bom nível (com uma breve passagem pelo Rio Ave pelo meio), afirmando-se como um dos bons valores das balizas da Liga portuguesa. E foi essa experiência de vários jogos no nosso campeonato que convenceu o Sporting a ir resgatar Salin a França (Guingamp), no começo da época passada, para servir de alternativa a Rui Patrício nas provas secundárias - fez quatro jogos, dois na Taça da Liga e outros dois na Taça de Portugal.

Salin chegou a Portugal para jogar na Naval 1.º de Maio, em 2010, trazido pelo técnico francês Victor Zunka

Agora, aos 34 anos, Salin tem por fim a baliza de um clube grande nas mãos. E se a titularidade começou por ser casual, o francês deixou agora menos margem para José Peseiro a poder reverter num futuro próximo. Depois de algum nervosismo nas primeiras duas partidas, com um erro comprometedor mesmo frente ao Vitória de Setúbal, Romain Salin aproveitou o palco do dérbi para mostrar que também pode valer pontos ao Sporting.

No final, questionado por um jornalista na sala de imprensa sobre o estatuto de Salin, José Peseiro disse o evidente: "Se é o titular? Jogou hoje, foi o titular. Não vou adiantar já o onze para o próximo jogo". Nesta altura, a baliza é do francês, o ladrão que aproveitou a ocasião.

Carvalho gostou, mas... "falta escola"

Antiga glória da baliza leonina, Joaquim Carvalho gostou da exibição de Salin no dérbi da Luz. "É rápido e está sempre com grande atenção. Às vezes falha um pouco a colocação e larga muito as bolas. Mas defende-as. E tem uma coisa muito boa de que gosto: afasta as bolas para os lados, não para a frente", diz ao DN o antigo internacional português, titular do Sporting na década de 1960.

"Fui ver o jogo com o V. Setúbal a Alvalade, na jornada anterior, convidado pelo Sousa Cintra, e gostei de o ver na baliza, apesar da cena do golo [saiu mal a soco e a bola sobrou para um sadino]. Acho que ele precisa ainda um pouco de trabalho. Falta ali alguma escola, alguma elegância para um clube grande, como se costuma dizer", acrescenta Carvalho, hoje com 81 anos mas ainda atento à atualidade leonina.

O homem que defendeu a baliza do Sporting na conquista da Taça das Taças em 1964 e que "descobriu" em Marrazes o antigo titular da baliza leonina e da seleção nacional, Rui Patrício, acha que Salin mostrou na Luz poder agarrar a oportunidade da sua vida. "Tem boa intuição da bola e excelentes reflexos. Defendeu muito bem e quase que apanhava também a bola do golo. Mas ali não teve culpa, estava bem colocado, tinha de estar ao primeiro poste", diz.

Salin afasta mais um remate dos encarnados © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Não é Rui Patrício - "o Rui tem outra tranquilidade, mais segurança" - mas, para Carvalho, Salin pode muito bem ganhar a corrida da sucessão ao internacional português. Para já, o Sporting pode agradecer-lhe o facto de ter saído (co-)líder da Luz. Quem diria, certo?