As contas parecem favoráveis ao líder socialista, Pedro Sánchez, que espera com as eleições deste domingo legitimar pelas urnas o cargo a que chegou através de uma moção de censura a Mariano Rajoy. As sondagens dão-lhe a maioria no Congresso, mas sem a maioria absoluta de que necessita. O que o deixará dependente de uma geringonça que na melhor das hipóteses contará só com a Unidas Podemos, mas que poderá ser alargada para incluir os independentistas catalães que o ajudaram a afastar o Partido Popular. Mas, com quase 30% de indecisos, a hipótese de uma geringonça de direita também não está totalmente afastada.

"Há uma lição destes dez meses, que a esquerda pode entender-se quando quer e fazer coisas boas para a maioria social deste país", disse o candidato socialista numa entrevista ao El País, dizendo só ter "palavras de gratidão" para com o Podemos de Pablo Iglesias. Contudo, deixou o aviso quanto a uma eventual aliança entre PP, Ciudadanos e a extrema-direita do Vox, à semelhança do que aconteceu na Andaluzia: "É evidente que existe uma ameaça real e eu não posso ocultar algo que me parece que é importante que os espanhóis tomem conhecimento."