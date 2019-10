A Organização Internacional do Trabalho (OIT) celebra neste ano um século. Quando pensamos nas condições dos trabalhadores comparando 1919 com 2019, vemos o salário mínimo, a licença de maternidade, o trabalho infantil quase proibido... Consegue dar-me quatro ou cinco exemplos de como mudou a vida e os direitos dos trabalhadores?

É uma grande questão, porque quando olhamos para o futuro vemos todos os desafios que temos pela frente, mas, se olharmos para trás, penso que devemos ser capazes de medir e identificar o progresso. Dou um exemplo: o tempo de trabalho. Em 1919, os trabalhadores industriais trabalhavam tipicamente 65 horas por semana - 65. A primeira convenção da OIT estabeleceu 48 horas, que depois passaram a 40; as organizações sindicais alemãs acabaram de negociar a possibilidade da semana de trabalho de 28 horas na indústria metalúrgica - isto é um progresso enorme. Em relação à segurança social, ainda há hoje grandes falhas, desde as pensões à saúde, ao desemprego, mas quando a OIT começou, a ideia de segurança social não era uma realidade para a maioria dos trabalhadores - fizemos um longo caminho. A definição dos direitos do trabalho, que agora penso que é uma parte aceite da vida de todas as nossas sociedades, o direito de os trabalhadores se organizarem, reivindicarem, serem livres de discriminação, tudo isto são instrumentos da OIT. Falou no exemplo do trabalho infantil. Sim, é proibido, mas ainda há 152 milhões de crianças envolvidas em trabalho infantil, por isso, uma coisa é o que está escrito no papel e outra é a obtenção de resultados. Direi o mesmo sobre o trabalho forçado e a escravatura - ainda há 25 milhões de trabalhadores forçados. E há muito mais de que se pode falar, mas talvez a maior inovação que veio com a OIT seja a ideia da cooperação entre governos, trabalhadores e empregadores. Na verdade, não existia como uma ideia antes de 1919, foi uma coisa realmente inventada internacionalmente. Quando se criou a OIT, Franklin Roosevelt, futuro presidente dos Estados Unidos, descrevia a ideia de trabalhadores, governos e patrões sentados à mesma mesa a negociar a legislação internacional do trabalho como um sonho louco. Bom, foi um sonho louco que se tornou realidade. Assim, acho que vimos esta capacidade para o progresso social, e é real, mas não atenua a dimensão do que temos pela frente.

De qualquer maneira, quando olhamos para os avanços dos trabalhadores, vemos que acontecem principalmente no Ocidente, no chamado mundo rico, ou é possível dizer que hoje há um maior número de outros países também incluídos neste grupo?

Estamos a ver duas coisas a acontecer no mundo, o que por vezes confunde e parece contraditório. A qualidade interna está a piorar na maioria dos nossos países, as pessoas estão zangadas por causa da qualidade interna e têm razão, mas, se olharmos para o quadro global, vemos que a qualidade interna tem vindo a melhorar nas últimas duas décadas. Porquê? Porque alguns dos países em desenvolvimento estão a sair da pobreza, estão a convergir - não o suficiente, não basta -, mas esta prosperidade, este progresso social está mais amplamente difundido. Está suficientemente disseminado? Não. Ainda temos regiões, países, setores que são demasiadas vezes deixados de fora ou deixados para trás. A estatística mais dramática a este respeito é a que diz que 61% dos trabalhadores no mundo ainda trabalham informalmente, não estão protegidos pela legislação laboral, não têm proteção social. Quando pensamos nesses 61%, sabemos que ainda temos de incluir e formalizar aqueles que estão para lá do nosso campo de ação. Esta é uma realidade que não devemos negar.