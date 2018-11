Trabalham, viajam, emigram: o que é feito dos jovens que desistem da universidade

Quando se inscreveu na licenciatura de Turismo e Gestão de Empresas Turísticas, Alice Machado, de 18 anos, sabia que existia o risco de não se adaptar. Bailarina desde os 3 anos, "queria seguir dança desde sempre", mas não foi a tempo de se candidatar às universidades lá fora. Decidiu, então, "tentar gostar de outro curso". Um erro. Inscreveu-se na Universidade Lusófona, no Porto, mas bastou um mês para perceber que estava no caminho errado. "Não gostei do curso. Gostava das infraestruturas e dos colegas, mas não me interessava pela matéria. Aquilo não era para mim." Regressou a Aveiro, onde vive, e arranjou um part-time numa pizaria. Depois de servir os almoços, segue para o estúdio, onde treina aproximadamente seis horas por dia. "A minha mãe apoiou a decisão, porque sempre quis que eu seguisse dança. E o meu pai não fez alarido, porque percebeu que eu tinha tentado." Por agora, o objetivo é aprimorar as suas capacidades para seguir uma carreira como professora de dança ou coreógrafa. "A partir de janeiro já me posso candidatar."

Alice está entre os milhares de alunos que todos os anos desistem da universidade. De acordo com um estudo da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência (DGEEC), publicado em abril, cerca de três em cada dez estudantes que entram nas universidades e nos politécnicos acabam por abandonar o ensino superior. Analisando o percurso dos estudantes que entraram no ano 2011-12, os investigadores chegaram à conclusão de que perto de 15 mil desistiram dos cursos (no ensino público e privado). Quatro anos após as inscrições, 46% dos alunos tinham concluído a licenciatura; 14% continuavam inscritos, mas não tinham concluído o curso; 11% tinham mudado de curso; e 29% dos alunos não foram encontrados (desistiram).

Mas o que leva os jovens a abandonar os cursos? "Pela minha experiência, há dois grandes tipos de desistências: quase 50% desistem para mudar de curso, porque não se identificam com o que escolheram; e os restantes por outros motivos, que vão além das questões económicas, as mais óbvias", diz ao DN Margarida Pocinho, professora na Universidade da Madeira, que investiga o abandono no ensino superior há cerca de dez anos.

Do trabalho que realiza no terreno, a docente, doutorada em Psicologia de Educação, conclui que as razões económicas não são as que mais pesam no abandono. "Desistem porque se desiludem com o curso, porque tinham expectativas irrealistas, porque sentem falta do apoio familiar e dos amigos. Muitos não conseguem acompanhar o ritmo de estudo, a exigência, e preferem ir trabalhar ou arranjar um curso mais técnico. Uma parte vai para a universidade por influência dos pais e alguns também se queixam da falta de qualidade do ensino e dos professores", refere a investigadora.

É no primeiro ano que se concentra o abandono. Numa resposta enviada ao DN por e-mail, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCEES) diz que "ao longo desse primeiro ano, o final do primeiro semestre/início de segundo regista tendencialmente um maior movimento de abandono, coincidindo com as primeiras avaliações e respetivos resultados".

Onde se encontram estes jovens?

Quando abandonam as universidades, os jovens podem seguir caminhos bastante distintos: "Ficam um ano a pensar no que realmente querem, não fazem nada, enveredam por cursos técnicos, criam os seus próprios negócios ou sujeitam-se ao que aparece e vão trabalhar. A maioria faz isso." Se entraram no ensino superior por vontade dos pais e não por iniciativa própria, a investigadora diz que, "quando são pessoas orgulhosas, por vezes desistem e emigram. Isto acontece sobretudo quando sentem que frustraram as expectativas dos pais e vêm de famílias com problemas financeiros."

Uma pequena percentagem opta por fazer um gap year, ir conhecer outros países, culturas e pessoas. Foi isso que fez Tomás Silva, de 18 anos, que abandonou o curso de Marketing e Publicidade na Escola Superior de Comunicação Social há cerca de duas semanas. A trabalhar como youtuber há dois anos, e habituado a contactar com marcas, pensou que seria adequado prosseguir os estudos nessa área. "Nas primeiras duas semanas até estava a gostar bastante, mas na terceira comecei a ter mais volume de trabalho e a deixar a faculdade para segundo plano. Não estava a 100% na universidade nem a 100% no YouTube. Foi por isso que desisti."

Inicialmente, diz o jovem, os pais "não eram muito a favor" da decisão, "porque ainda existe a ideia em Portugal de que, quando se sai do secundário, tem de se ir para a universidade". Mas acabaram por aceitar a sua opção. À conversa com o DN um dia depois de chegar de Londres, Tomás conta que o objetivo agora é dedicar-se a produzir conteúdos para o YouTube e viajar. Vai fazer um gap year, mas não exclui a possibilidade de voltar à faculdade. "Considero que é importante, nem que seja para aprofundar conhecimentos numa determinada área", sublinha.

Tomás Silva, de 18 anos, é youtuber há cerca de dois. © D.R.

O gap year costuma ser uma alternativa para quem adia um ano a entrada no ensino superior, mas também é uma solução para quem desiste dos cursos. "Em Portugal, ainda é normal as pessoas irem para a universidade sem terem a certeza do que querem. Por isso é que há muita gente que desiste, que fica perdida. Quando isso acontece, ficam desmotivados, não vão às aulas, não têm boas notas", diz João Pedro Carvalho, presidente da Gap Year Portugal.

Há quem vá fazer voluntariado, experimentar outras licenciaturas, trabalhar para outros países ou apenas viajar. Podem ir um mês ou um ano. "O ideal é que descubram os objetivos e os propósitos para os anos seguintes", sublinha este responsável, destacando que é possível fazer um gap year sem dinheiro ou a gastar dez mil euros. "Pode ficar mais barato do que pagar um ano de propinas, alojamento ou alimentação."

Na opinião de Margarida Pocinho, o gap year "pode ser visto como um ano perdido, mas é um ano ganho". "Devia ser quase obrigatório que todas as famílias pudessem permitir que os seus filhos tivessem um ano de reflexão crítica, para verem o que há para além do seu meio cultural."

Como se combate o abandono

O gabinete do ministro Manuel Heitor diz que "a preocupação com o abandono escolar e o aumento dos níveis de formação avançada na sociedade têm sido algumas das principais linhas de ação deste governo", que tem apostado em cursos técnicos superiores profissionais (TESP) e mestrados profissionais para fomentar o regresso aos estudos. "No total de todos os ciclos, no ano letivo 2017-2018, reingressaram em licenciaturas e mestrados integrados 5033 estudantes que haviam interrompido os estudos anteriormente. Isso representa cerca de 7% do total de novos inscritos nesse ano letivo, nesses ciclos de estudos", adianta o MCEES. Paralelamente, "o governo mantém o apoio financeiro aos reingressos através do Programa +Superior" e criou a campanha de comunicação Estudar Mais É Preciso - Não Desistas de Ti.

Para a investigadora Margarida Pocinho, existem várias medidas que podem ser tomadas pela academia, com vista a reduzir o abandono, como a redução das propinas e a atribuição de mais bolsas. "Também seria interessante haver um esclarecimento sobre cada curso no ensino secundário, para que os estudantes saibam o que estão a escolher", indica a investigadora, que sugere também a participação dos alunos "na avaliação dos docentes e na qualidade do ensino". Por outro lado, critica, devia haver "uma maior ligação da academia ao mercado de trabalho, à sociedade civil e às instituições".

A professora da Universidade da Madeira sugere ainda a criação de "uma bolsa de professores voluntários, que se disponibilizassem para ser padrinhos dos alunos no primeiro ano, que os acompanhassem e que fossem um suporte se pensassem em desistir". Isto porque, afirma, "alguns desistem porque não gostam de determinada disciplina, por coisas que podiam ter solução".

Guilherme Afonso, de 22 anos, entrou no mestrado integrado de Engenharia Física, em 2014, porque gostava da área. "Mas no registo de aprender, não de estar constantemente a trabalhar nisso. As minhas professoras e a minha mãe encaminharam-me para aí, mas não estava feliz." Logo no primeiro semestre, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, faltou às aulas para ir para a Guatemala fazer voluntariado. Quando voltou, em janeiro, tentou aproveitar ao máximo: foi às aulas, participou na praxe, inscreveu-se em associações. "Mas percebi que não queria dedicar o meu tempo à faculdade."

Guilherme Afonso numa boleia em cima de um camião de areia, na Guatemala. © D.R.

Com 50 euros no bolso, Guilherme foi viajar à boleia pela Europa durante um mês, e relatou a viagem na página do Facebook Viajar Como Um Nómada Moderno. Quando voltou, decidiu inscrever-se num curso profissional de fotografia, que terminou em junho. Fala-nos a partir da Suécia, onde se prepara para iniciar mais uma viagem à boleia, agora na neve. Desde que deixou o ensino superior, continuou a fazer viagens à boleia, compilou fotografias em livro, começou a trabalhar com a Gap Year Portugal. Acredita que um dia voltará à universidade. "Simplesmente não é no registo de ir para lá para arranjar trabalho. Acredito que a faculdade é uma ferramenta de aprendizagem. Pondero voltar, mas num registo diferente."