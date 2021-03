Biden duplica meta de vacinação e já pensa nas eleições de 2024

A "máquina de gafes" Joe Biden, como o próprio se qualificou certa vez, passou o teste da primeira conferência de imprensa. É certo que disse em determinado momento que entrou no Senado há "120 anos", noutro momento deu como exemplo de país de imigração a ilha francesa de Guadalupe e noutro perdeu simplesmente o fio à meada. Mas não fugiu às questões levantadas por nove jornalistas, que se concentraram mais em questões internas, como a imigração, o obstrucionismo no Congresso, os estados republicanos que legislam para restringir o direito de voto e a sua recandidatura. Sobre as relações internacionais, Joe Biden respondeu a questões sobre a retirada de tropas do Afeganistão, a ameaça norte-coreana e a forma como vai lidar com a China.

"A China tem um objetivo global, e não os critico por isso, mas eles têm um objetivo global de se tornarem o país líder do mundo, o país mais rico do mundo, e o país mais poderoso do mundo. Isso não vai acontecer comigo, porque os Estados Unidos vão continuar a crescer."

Antes de dar início à sessão de perguntas e respostas, o democrata anunciou que a meta de vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros cem dias de presidência passou para 200 milhões, uma vez que o objetivo foi alcançado ao 58.º dia, resultado de um reforço de 10 mil milhões de dólares para que a vacina chegue aos mais desfavorecidos. "A ajuda chegou e a esperança está a caminho", declarou, antes de dizer que espera a reabertura de todas as escolas do ensino básico até 1 de abril e lembrou que há menos 100 mil desempregados.

Questionado sobre outros temas como as alterações climáticas, a violência e a imigração, explicou que foi "eleito para resolver problemas e o mais urgente é a covid e o problema económico para milhões e milhões de norte-americanos". Os outros, explicou, são problemas de longo prazo. "O problema fundamental é dar às pessoas paz de espírito e que quando se deitem não pensem que vão perder o seguro de saúde ou a casa." E para resolver os problemas de curto ou de longo prazo os democratas estão dependentes da oposição, tendo em conta a divisão no Senado. "Temos de saber se os republicanos querem trabalhar connosco ou se querem continuar a política de divisão do país."

"É doentio. É doentio que nalguns estados decidam que é proibido levar água a quem esteja na fila para votar. Os eleitores republicanos que conheço acham isto desprezível."

Ainda sobre os republicanos lembrou que já convidou congressistas várias vezes para negociar legislação, mas não se escusou a dar a sua bicada. Questionado sobre as leis que alguns estados de maioria republicana estão a introduzir para restringir o direito de voto, como por exemplo o voto à distância, Biden comentou que a iniciativa é "doentia" e que os eleitores republicanos que conhece dizem ser "desprezível". "Com todos os meus poderes vou prevenir que isso aconteça", prometeu.

Ao ser questionado se planeia recandidatar-se, o mais velho presidente norte-americano eleito disse que assim espera, pondo fim à ideia de que se tinha candidatado como presidente de "transição", como chegou a dizer. Quando lhe fizeram notar que o seu antecessor, Donald Trump, já tinha sinalizado que quer candidatar-se, disse: "Ele precisava. Ah, o meu antecessor! Meu Deus, como eu tenho saudades dele!" E quando perguntaram se seria com Trump como adversário disse apenas: "Não tenho ideia se então o Partido Republicano existirá."

Os jornalistas insistiram na crise migratória que se vive no sul, com os centros fronteiriços cheios de crianças. Biden rompeu com a política de Trump e os menores que chegam à fronteira sozinhos não são enviados de imediato para trás, pelo que há agora 15 mil menores em condições precárias. Biden reconheceu que as condições são más, mas que se está a "reconstruir o que Trump desmantelou". O presidente negou a ideia de que haja um maior fluxo devido à mudança na Casa Branca e que os migrantes vejam nele alguém mais sensível. "Alguém diz que houve um aumento de 31% na imigração porque Trump era um tipo porreiro?"

Sobre a relação com os outros aliados, Biden disse que está a negociar a forma como as tropas irão sair do Afeganistão, mas não vê como possam cumprir o prazo de 1 de maio, até porque os problemas de segurança mantêm-se. "Vamos sair. A questão é quando", embora tenha adiantado que não antevê soldados dos EUA naquele país daqui por um ano.

"Xi Jinping não tem um osso democrático no corpo mas é uma pessoa esperta. Disse-lhe que não queremos confronto mas competição feroz, e que a China jogue pelas regras."

O recente lançamento de mísseis da Coreia do Norte mereceu de Biden o comentário de que "haverá respostas" se Pyongyang continuar a violar as resoluções das Nações Unidas, mas também se disse preparado "para alguma diplomacia", e concordou com o conselho de Barack Obama a Trump sobre a urgência do problema nuclear. Mas foi sobre a China que mais se deteve, até porque aproveitou para lançar uma corrida pela liderança mundial.

"A China tem de ser responsabilizada e seguir as regras. Xi compreende bem o que digo, nenhum líder pode estar no seu lugar sem representar os valores do país, no caso dos EUA a liberdade e os direitos humanos. Tirando um, todos os presidentes não permitiriam o que acontece em Hong Kong. É o que nós somos. Não critico o objetivo deles [de liderança mundial], mas não acontecerá no meu tempo. O que está em jogo é o que vai vingar, autocracia ou democracia."

E para a corrida democrática vingar disse que o país vai ter de investir nos trabalhadores e na ciência, tendo lembrado que nos anos 1960 a ciência representava 2% do PIB e agora é de 0,7%. "O futuro é de quem apostar na tecnologia, na computação quântica, na inteligência artificial e em toda uma série de coisas, incluindo a área médica."

cesar.avo@dn.pt