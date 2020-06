ONU. Violência racial é legado do "comércio de escravos" e colonialismo

Migrações. Pessoas deslocadas à força no mundo já representam mais de 1% da Humanidade

Os EUA a assinar a carta das Nações Unidas, pelas mãos do secretário de Estado, Edward R. Stettinius, Jr., com o presidente Truman à esquerda da foto..

"A Carta das Nações Unidas é uma estrutura sólida em cima da qual podemos construir um mundo melhor." As palavras são do então presidente dos EUA, Harry Truman, proferidas no final da conferência de São Francisco onde, a 26 de junho de 1945, foi assinado o tratado fundador da organização.

Mas, 75 anos depois, a estrutura que começou por ser para 50 países é agora a de 193 estados membros. E já não é tão sólida. As brechas que antes pareciam apenas visíveis no Conselho de Segurança, criam divisões até em estruturas que pareciam apolíticas, como a Organização Mundial de Saúde, debaixo de fogo por causa da pandemia do coronavírus.