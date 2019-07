No final de agosto de 2016, o líder do Partido Popular, Mariano Rajoy, apresentou-se aos deputados como candidato a primeiro-ministro. Sem maioria parlamentar, precisava do apoio de outras formações para ser investido. Na véspera, o líder do PSOE, Pedro Sánchez, deslocou-se à sede do governo, o Palácio da Moncloa, onde se reuniu com Rajoy. À saída, escreveu no Twitter: "A reunião de hoje era evitável, teve a intenção única de nada oferecer e a clara intencionalidade de nos responsabilizar." Na mensagem seguinte, a estocada: "A responsabilidade de o senhor Rajoy perder a votação é exclusiva do senhor Rajoy, por ser incapaz de construir uma maioria."