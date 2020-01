Sérgio Conceição coloca o lugar à disposição do presidente

Sérgio Conceição surpreendeu na flash interview da Sport TV depois da derrota (0-1) na final da Taça da Liga com o Sp. Braga, com um golo de Ricardo Horta nos instantes finais ao dizer que o seu lugar de treinador do FC Porto está à disposição do presidente Pinto da Costa.

"É difícil trabalhar em determinadas condições. No primeiro sem reforços e sem dinheiro. No segundo, falta de verdade desportiva. E este ano sem união dentro do clube. Fica difícil... Neste momento o meu lugar está à disposição do presidente"", atirou o treinador portista.

Antes dessa declaração falou do jogo e da desilusão de perder um troféu nos instantes finais: "Eu não vi o golo, mas foram alguns ressaltos e a bola ficou no jogador do Sp. Braga na última jogada. Mais uma vez infelicidade, num jogo em que podia ter caído para qualquer lado. Um jogo com grande intensidade e o Sp. Braga mais uma vez a demonstrar características que durante a época não se vê. Dou-lhes os parabéns e nós temos de olhar para dentro. Estou a dizer que é preciso responsabilidade coletiva, a começar por mim. Não estou a falar do grupo de trabalho, mas de toda a gente. Porque é difícil..."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sérgio Conceição não foi depois à sala de imprensa, tendo abandonado o Estádio Municipal de Braga na companhia do presidente Pinto da Costa e do diretor geral Luís Gonçalves.

As próximas horas vão esclarecer qual a posição do líder dos dragões em relação à posição assumida pelo seu treinador, que está a cumprir a terceira temporada no cargo, contabilizando um título de campeão nacional logo no primeiro ano e uma Supertaça na época passada.

A última temporada foi, no entanto, terrível para os dragões que no campeonato perderam uma vantagem de sete pontos para o Benfica, que se sagrou campeão. Além disso, o FC Porto perdeu as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal, ambas no desempate por penáltis frente ao Sporting. Esta época já se encontra a sete pontos do líder Benfica e acaba de perder a final da Taça da Liga para o Sp. Braga nos instantes finais.

Depois de colocar o seu lugar à disposição, instantes depois após o final da partida, o futuro de Sérgio Conceição está agora nas mãos de Pinto da Costa, que ainda recentemente classificou o técnico como "o novo Pedroto".