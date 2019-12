O Barcelona é o clube que tem a folha salarial mais alta do mundo, superando até franquias da NBA. De acordo com um estudo económico Global Sports Salaries Survey, da responsabilidade da consultora financeira Sporting Intelligence, os salários pagos aos futebolistas crescem de ano para ano e 2019 não foi exceção. A liga italiana foi aquela em que esta tendência mais se notou, com um aumento de 17,5% em relação ao ano passado. Segue-se o campeonato alemão (mais 13,4%), o espanhol (7,4%), o inglês (6,1%) e o francês (4,9%).