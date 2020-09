É caso para dizer que os Idles voltam a chamar os bois pelos seus verdadeiros nomes, sejam eles o racismo, o sexismo ou a homofobia, a pobreza e a alienação, Como seria de esperar, aliás, de uma banda assumidamente "política, mas não partidária", para quem a música tem de ser uma "janela para realidade" e "não uma mera forma de escapismo", como refere o vocalista, Joe Talbot, ao DN.

O motivo da entrevista foi o lançamento do muito aguardado novo álbum de originais Ultramono, sucessor do aclamado Joy as an Act of Resistance, de 2018, que os catapultou para a primeira divisão da música popular e com o qual ressuscitaram uma certa militância há muito perdida pelo rock para outros estilos como o hip hop. Curiosamente, este estilo é uma das mais assumidas influências do grupo, bem patente neste trabalho, pelo modo como alargam, de forma quase subliminar, o seu universo muito para além do rock e até da própria indústria musical.