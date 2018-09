A startup portuguesa Icontrends é a única empresa portuguesa selecionada para participar no Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity, que se realiza na próxima semana em Amesterdão e que é considerado um dos maiores aceleradores de negócios do mundo.

No programa, que decorre nos dias 2 e 3 de outubro, a Icontrends participa com a sua Keep Waranty, uma aplicação para telemóvel gratuita que permite guardar as faturas dos produtos, que também servem de garantia.

"Fomos convidados para nos candidatarmos ao Startupbootcamp pela própria organização", conta Romana Ibrahim ao DN. "Estávamos em Dublin, em junho, a participar na MoneyConf, uma conferência que pertence à Web Summit, mais dedicada à banca e seguros, e fomos abordados pela organização do Startupbootcamp para participar", explica a CEO da Icontrends.

Assim fizeram, bem como outras 500 empresas de 25 cidades de outros países. Mas o melhor ainda estava para vir: daquele meio milhar, apenas 22 vão estar presentes em Amesterdão, e a Icontrends é uma delas.

"Passámos todas as fases de seleção, e vamos ser a única empresa portuguesa presente em Amesterdão", diz Romana Ibrahim. "Não tínhamos previsto fazer uma candidatura desta envergadura neste ano, mas claro que aceitámos o convite". A participação no evento pode aliás ser decisiva para o futuro plano de negócio da aplicação e da startup portuguesa, como diz a própria CEO.

"Vamos estar perante um júri de cem pessoas a fazer a apresentação da nossa aplicação e, se formos uma das dez selecionadas no final, vamos participar durante três meses num programa intensivo com empresas, com a banca, com um formador e uma rede de networking para promover o negócio do produto para todo o mundo", explica a empresária.

O objetivo do Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity é exatamente esse, expandir globalmente o negócio de produtos tecnológicos interessantes, e por isso o evento tem como parceiros empresas como a Amazon, a Cisco, ou o Rabobank e a Capgemini.

Quando a PlayStation avariou

Para a equipa de quatro pessoas da Icontrends, o último ano passou a grande velocidade e excedeu todas as expectativas. Tudo porque num domingo de maio do ano passado, depois do habitual almoço de domingo da família de Romana Ibrahim, a PlayStation decidiu avariar.

"Depois do almoço fazemos sempre uma competição com os miúdos, mas naquele dia a PlayStation não funcionou", lembra a empresária. O que se seguiu foi uma série de contratempos, que culminou na compra de uma nova PlayStation.

"Depois de muito procurar, não encontrámos a fatura em lado nenhum, mas como ainda estava dentro da garantia decidimos ir à loja explicar a situação, só que sem fatura nada feito. Tivemos de comprar outra e acabámos por perceber que aquela era uma situação frequente. Então pensámos: como é que se pode resolver este problema?"

A resposta foi a aplicação Keep Warranty, que "é gratuita e simples de usar". Basta "tirar uma fotografia à fatura e guardá-la na aplicação, que organiza as garantias de todos os produtos adquiridos pelos consumidores e os notifica quando elas estão prestes a expirar". Assim, as faturas estão sempre à mão, à distância de um toque no telemóvel.

A aplicação foi logo um sucesso, assim que ficou pronta no final de outubro do ano passado. "Apresentámo-la na Web Summit e as reações foram muito positivas", diz Romana Ibrahim.

Depois somaram-se prémios e inúmeros convites para apresentações em eventos tecnológicos internacionais e, em poucos meses, do mercado português a aplicação saltou também para os mercados espanhol e britânico. "Neste momento, a Keep Warranty está disponível em sete línguas, e na próxima semana passa a ter mais uma, o holandês, para a apresentação em Amesterdão", adianta a empresária.

Depois logo se verá. Mesmo que não fique entre as dez ganhadoras do Startupbootcamp, ter chegado aqui em tempo recorde é já um marco muito importante. "Se ficarmos nas dez selecionadas, temos oportunidade de expandir o negócio para todo o mundo, mas, se isso não acontecer, vamos expandi-lo na mesma para outros países, e com melhoramentos na aplicação", conclui Romana Ibrahim.