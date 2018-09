Modric e o prémio The Best: "Cristiano leva estas coisas muito a sério"

The Best

O mundo do futebol reclamava um novo rosto para o seu trono. Era um sentimento crescente entre aqueles que o alimentam, nas conversas que proliferam em redor do jogo. Uma década de duopólio entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que dividiram entre si todos os prémios de melhor do mundo nos últimos dez anos, começava a sufocar o ambiente futebolístico, sedento de reconhecimento para "novos" protagonistas. Em ano de Campeonato do Mundo, o pretexto estava encontrado. E dele emergiu a figura de Luka Modric, consagrado nesta segunda-feira como o novo rei do futebol mundial, na gala da FIFA que atribuiu ao médio croata o prémio The Best da temporada 2017-18.

A eleição de Modric - que ganhou com 29,05% dos votos, contra 19,08% de Ronaldo e 11,23% de Salah - marca sobretudo isso: o fim de uma era sem precedentes. Nunca o futebol tinha conhecido um domínio tão intenso por parte de dois dos seus intérpretes quanto aquele que Ronaldo e Messi perpetuaram desde 2008 até agora. Curiosamente, o lançamento de uma nova ordem no universo do futebol não chega ainda por um dos promissores rostos da nova geração, como o francês Kylian Mbappé ou o brasileiro Neymar, mas antes por um veterano médio que até aqui tinha vivido na sombra dos dois gigantes da última década.

O último jogador a ganhar um prémio da FIFA sem ser Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi tinha sido o brasileiro Kaká, em 2007

Modric capitalizou agora da melhor forma o excelente Mundial realizado com a sua seleção, uma Croácia que pela primeira vez chegou à final da mais importante prova futebolística do planeta, na qual Cristiano Ronaldo e Lionel Messi acabaram por sair de cena demasiado cedo. E foi esse o fator diferenciador que permitiu ao mundo do futebol concretizar a mudança ansiada.

Luka Modric, o pequeno genial que sobreviveu às balas da guerra dos Balcãs nos anos 1990, liderou a Croácia até à final perdida para a França no Mundial. Marcou dois golos no torneio. Um deles, uma verdadeira joia frente à Argentina de Messi. E acabou eleito como o melhor futebolista do campeonato realizado na Rússia, mesmo não fazendo parte da seleção vencedora. Estava encontrado um novo rei.

Ronaldo faltou

O começo de uma nova era já se fizera anunciar nos prémios da UEFA, que também elegeram o croata do Real Madrid como o melhor da época passada no futebol europeu, mesmo se na equipa merengue que conquistou a terceira Liga dos Campeões consecutiva se tenham destacado sobretudo os 15 golos de Cristiano Ronaldo ao longo do trajeto. Por isso, o português não se fez rogado em transmitir a sua insatisfação, não comparecendo no Mónaco, em agosto, para aplaudir o antigo colega de equipa. Como também não marcou presença, de resto, nesta segunda-feira, no Royal Festival Hall de Londres, para passar a coroa a Modric na gala da FIFA.

Luka Modric, o pequeno genial que sobreviveu às balas da guerra dos Balcãs nos anos 1990, liderou a Croácia até à final perdida para a França no Mundial

O português, que tinha sido o único vencedor deste troféu desde que ele foi instituído em 2016 - após o final da parceria entre a FIFA e a revista France Football na atribuição da Bola de Ouro (que se mantém agora exclusivamente sob organização da publicação francesa que lhe deu origem e será atribuída em dezembro) -, fazia parte dos três finalistas ao prémio deste ano, juntamente com Modric e com o egípcio Mohamed Salah, mas não viajou até Londres, alegadamente por razões desportivas: tem jogo pela Juventus na quarta-feira, frente ao Bolonha, para a Série A italiana, para onde se mudou nesta época após nove temporadas no Real Madrid.

No discurso de vitória, após receber o troféu das mãos do presidente da FIFA Gianni Infantino, Modric não se esqueceu de Ronaldo (e de Salah) e começou por congratular os outros finalistas "pela fantástica época que realizaram". Antes da entrada para a gala, o médio croata já tinha sido interpelado sobre a ausência do internacional português e sobre se tinha voltado a trocar mensagens com ele, como revelou ter acontecido aquando dos prémios da UEFA. "Não, desta vez não falei", confessou Modric. "Cristiano leva estas coisas muito a sério", acrescentou. Mais tarde, já à saída, esclareceu que a ausência de Ronaldo não o incomodou. "É meu amigo", garantiu.

Não é segredo para ninguém, de resto, que Cristiano Ronaldo se alimenta destes reconhecimentos. A forma como reagiu à vitória, em 2013, ainda é uma das imagens mais fortes da história destas cerimónias da FIFA. Na altura, o craque português não aguentou um choro emotivo quando recebeu aquele que era então o seu segundo prémio de melhor do mundo, interrompendo um domínio até aí avassalador de Lionel Messi, que já ganhara quatro. De então para cá, CR7 igualou o rival argentino (cinco para cada) e via neste ano a possibilidade de passar para a frente desse duelo que dominou o futebol mundial na última década - até porque o jogador do Barcelona, pela primeira vez em 12 anos, nem sequer tinha chegado ao lote de três finalistas (e também ele faltou à gala, alegando motivos familiares).

"Cristiano leva estas coisas muito a sério"

Mas o futebol reclamava mudança. O domínio de Ronaldo e Messi tinha deixado algumas vítimas "injustiçadas" pelo caminho, de Xavi a Iniesta ou até Ribery. Agora, Luka Modric surgiu no contexto certo a oferecer uma terceira via.

Falta perceber se o croata assinalou definitivamente o final de uma era, abrindo o palco a outros protagonistas nos próximos anos, ou se apenas marcou um intervalo. Esse é o desafio que agora se coloca a Cristiano Ronaldo e a Lionel Messi. Conseguirão voltar a resgatar o trono que era deles desde 2008, ou cedem de vez à nova ordem que se perfila? Para o português, o desafio é suplementar, em época de mudança de equipa e de campeonato, do Real Madrid para a Juventus, da espetacular liga espanhola para a menos glamorosa Série A italiana. Mas tanto para um como para outro parece claro que o sucesso da operação de resgate passará pela conquista da Liga dos Campeões.

Para já, o futebol terá o "rei Modric" para desfrutar durante um ano. No palco da gala londrina, o jogador croata lembrou que "esta é a prova de que com trabalho duro todos os sonhos podem tornar-se realidade" e endereçou uma emotiva homenagem ao capitão da geração croata que em 1998 chegou às meias-finais do Mundial de França, Zvonimir Boban, que não conteve as lágrimas na plateia. "Foi o meu ídolo, a minha inspiração. Espero que nós também possamos ser uma fonte de inspiração para as novas gerações."

Modric com a mulher e os filhos. © Action Images via Reuters/John Sibley

Messi votou em Ronaldo

Curiosamente, Lionel Messi até decidiu estender neste ano uma mão a Cristiano Ronaldo nas votações para o prémio The Best. Ao contrário da habitual guerra-fria entre os dois, que sempre levara a que nenhum deles votasse no outro, o argentino colocou desta vez o português em terceiro lugar nas suas escolhas como capitão da seleção, atrás de Modric e do francês Mbappé.

Já o capitão da seleção portuguesa voltou a ignorar o argentino e elegeu o central francês Varane em primeiro, Modric em segundo e o avançado gaulês Antoine Griezmann em terceiro.

Modric, curiosamente, teve as mesmas escolhas de Ronaldo, oferecendo o segundo lugar ao português com quem ganhou a Liga dos Campeões, a Supertaça europeia, a Supertaça espanhola e o Mundial de Clubes.

Pode consultar aqui a lista com todas as votações.

De resto, entre os restantes prémios atribuídos nesta segunda-feira, destaque para a presença do capitão da seleção portuguesa, pela 12.ª época consecutiva, no onze do ano da FIFA.

Prémios The Best 2017-18:

Melhor jogador

Luka Modric, Cro (Real Madrid)

Melhor treinador

Didier Deschamps, Fra (Seleção francesa)

Melhor guarda-redes

Thibaut Courtois, Bel (Real Madrid)

Equipa do ano FIFA/FIFPro

Guarda-redes: David de Gea, Esp (Manchester United).

Defesas: Dani Alves, Bra (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos, Esp (Real Madrid), Varane, Fra (Real Madrid) e Marcelo, Bra (Real Madrid).

Médios: Luka Modric, Cro (Real Madrid), N'Golo Kanté, Fra (Chelsea) e Eden Hazard, Bel (Chelsea).

Avançados: Lionel Messi, Arg (Barcelona), Cristiano Ronaldo, Por (Juventus) e Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain).

Melhor golo (Prémio Puskas)

Mohamed Salah, Egi (Liverpool)

Melhor jogadora

Marta, Bra (Orlando Pride)

Melhor treinador de uma equipa/seleção feminina

Reynald Pedros, Fra (Olympique Lyon)

Melhores adeptos

Adeptos da seleção do Peru

Fair play

Lennart Thy, Ale (VVV Venlo)