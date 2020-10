A clareza tranquila do olhar e do sorriso é a mesma das palavras com que explica o vírus que veio virar o mundo do avesso. Quem é Pedro Simas, o cientista que desde miúdo desafia o medo em desportos radicais, a quem os amigos chamavam "falta de ar", tal era a sua ânsia de viver, mas aos 50 ganhou serenidade, e que de médico veterinário se fez virologista?