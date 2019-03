Dádivas de sangue foram recusadas por causa da orientação sexual do doador, denunciou a ILGA Portugal, depois de várias queixas nas redes sociais. O Bloco de Esquerda, que também teve conhecimento que persistem estas "práticas discriminatórias nos serviços de recolha de sangue", questiona agora o Ministério da Saúde sobre que "medidas irá encetar para garantir que não existem discriminações".

Depois de, no dia 13 de março, as autoridades terem alertado para o facto de "as reservas de sangue do tipo zero negativo (conhecido por O negativo)" estarem "em baixa", com apelos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação "à dádiva" desse tipo de sangue, surgiram relatos em redes sociais de pessoas que tinham sido impedidas de o fazerem por serem homossexuais, sobretudo homens.