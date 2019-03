Deparamo-nos com um sorriso. O sorriso de Alberto Pimenta, poeta e pensador que nos últimos anos tem estado fora do nosso imaginário. Um sorriso que foi filmado durante anos por Edgar Pera e que agora finalmente o público pode sentir de perto no grande ecrã. Não se trata de um documentário homenagem ao homem e ao artista, conforme a sinopse exclama, é outra coisa, talvez mais perto do documento manipulado. E manipula-se porque Pera é um manipulador tremendo. Manipula-se também porque as palavras e as ideias de Pimenta pedem desafio de provocação.

O Homem Pykante - Diálogos kom Pimenta, já mostrado no IndieLisboa, quase há um ano, abre-nos a porta ao mundo de Alberto Pimenta. Mas é Edgar Pera a deixar que o mundo de Pimenta se aproprie do filme. E o resto é connosco, com a nossa capacidade de sermos embalados por aquele imaginário e pela sugestão de performance.